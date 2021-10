미·중 고위급 화상통화…무역합의 이행 상황 등 논의(종합)

캐서린 타이 미국 무역대표부 대표와 류허 중국 부총리 화상통화

[아시아경제 임혜선 기자] 미국과 중국이 9일 통상분야 고위급 대표간 화상통화를 갖고 양국 무역합의 이행 상황 등에 대해 의견을 나눴다.

9일 주요 외신에 따르면 캐서린 타이 미국 무역대표부(USTR) 대표와 류허 중국 부총리가 화상통화를 통해 무역합의 이행과 미중간 무역 교류협력 확대에 대해 의견을 교환했다.

이날 화상 통화에서 미국은 중국의 국가 주도 정책에 대해 문제를 제기한 반면 중국은 추가관세 철폐를 요구한 것으로 알려졌다.

양측은 평등과 상호존중의 태도에 따라 소통을 지속해, 양국 무역 관계의 건강한 발전과 세계경제의 회복을 위해 좋은 여건을 만들어가기로 했다고 전했다.

중국 상무부는 양측의 이번 통화에 대해 "실용적이고 솔직하며 건설적인 의견 교환을 했다"고 평가했다. 외교가에서 '솔직한 대화'라는 표현은 의견일치를 보지 못했을 때 쓰는 완곡 어법으로 통한다.

이날 통화와 관련해 USTR은 성명을 통해 "솔직한 의견 교환 과정에서 양측은 양자 통상 관계가 중요하다는 점과 양국은 물론 전 세계 경제에 영향을 미친다는데 대해 인식을 같이 했다"고 전했다. 타이 대표는 중국의 비시장적인 정책·관행으로 인해 미국 노동자·농민·기업체들이 피해를 보고 있다며 우려도 표명했다.

이날 통화는 조 바이든 미국 행정부가 4일(현지시간) 도널드 트럼프 전 행정부 시절의 고율관세 유지와 1단계 무역합의 준수를 골자로 하는 대중 통상전략을 공개한 데 이어 진행됐다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr