[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 70대 남성이 승용차 안에서 60대 아내를 살해한 후 자신도 투신해 숨지는 사건이 일어났다.

9일 경북 영주경찰서에 따르면 지난 8일 오후 6시 57분께 영주시 하망동 용암교차로에서 A씨(70)가 자신의 그랜저 승용차 안에서 아내 B씨(61)를 숨지게 했다.

A씨는 범행 후 인근에 있는 용암교에서 15m 아래 하천 바닥으로 떨어져 숨졌다.

경찰은 “A씨가 부인 B씨를 차 안에서 목을 졸라 숨지게 한 뒤 투신으로 극단적 선택을 한 것으로 추정된다”며 “정확한 사건 경위를 조사 중이다”고 말했다.

숨진 A씨는 가족들에게 유서 남긴 것으로 알려졌다.

