국민대 교수회, 김건희 논문 의견표명 여부 결선투표 돌입

오는 13일 오후 6시까지 결선투표 진행 예정

[아시아경제 공병선 기자] 윤석열 국민의힘 대선 예비후보 부인 김건희 씨의 박사학위 논문 의혹과 관련해 국민대 교수회는 의견 표명 여부를 결선투표로 가리기로 했다.

9일 교수회에 따르면 전날 오후 6시 마감된 교수회 총투표에서 논문 조사 촉구 ‘적극 대응’안이 38.4%(114명), ‘비대응’안이 36.9%(109명)로 비슷한 표결을 받았다. 이어 ‘소극 대응’ 19.3%(57명), 기타 5.1%(15명) 순이다.

이번 투표는 사흘간 진행됐다. 투표엔 전체 교수 회원 412명 중 295명이 참여했으며 투표율은 71.6%다.

교수회는 “적극 대응, 비대응을 대상으로 결선투표를 하는 것이 적절한 방안이라고 결정했다”며 “연휴에도 곧바로 결선투표를 진행해 오는 13일 오후 6시까지 마감하겠다”고 밝혔다.

김씨 논문 논란은 지난 7월부터 언론 보도를 통해 불거졌다. 김씨의 국민대 테크노디자인전문대학원 박사학위 논문 ‘아바타를 활용한 운세 콘텐츠 개발 연구: ‘애니타’ 개발과 시장 적용을 중심으로’는 표절 등 연구 부정 의혹에 휩싸였다.

이후 국민대 연구윤리위원회는 예비조사에 착수했지만 지난달 10일 본조사는 하지 않겠다고 밝혔다. 2012년 8월31일까지의 연구 부정행위에 대해서만 5년이 지나 접수된 제보는 처리하지 않겠다는 규정에 따라 검증시효가 지났다는 게 그 이유다.

국민대 학생과 동문들은 국민대의 결정에 반발하고 있다. 지난 7일까지 진행된 학생총투표에서 국민대 학생들은 투표율 50.47%(5942명)에 찬성률 94.4%(5609명)을 나타내며 논문 의혹 재조사에 촉구하는 공동대응에 나서기로 했다.

