친구들과 술 마시던 20대 옥상서 추락사…경찰, 타살 혐의 수사

사망 전 다툼 소리에 이웃들 항의

[아시아경제 유병돈 기자] 서울의 한 다세대 주택 옥상에서 친구들과 술을 마시던 대학생이 추락사하는 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.

서울 동작경찰서는 지난 1일 오후 11시30분께 서울 동작구의 4층짜리 다세대주택 옥상에서 주차장으로 추락해 숨진 대학생 A씨(24)와 함께 있던 친구 2명을 폭행치사 혐의로 입건해 조사 중이라고 9일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨와 고등학교 동창 사이인 이들은 주택 옥상에 모여 술을 마시다 다툼이 발생해 이웃 주민들에게 항의를 받았던 것으로 알려졌다. 이후 A씨가 옥상에서 떨어졌고, 머리 등에 심각한 부상을 입어 인근 병원으로 이송됐지만 결국 숨졌다.

경찰은 A씨와 다투던 친구들이 A씨를 밀어 떨어뜨렸을 가능성을 염두에 두고 수사를 진행 중이다. 친구 2명은 자신의 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.

경찰은 앞서 이들에 대한 구속영장을 신청했으나 검찰은 실족 가능성 등을 이유로 기각했다.

경찰 관계자는 "실제로 폭행치사 등이 있었는지 다시 수사를 해야 하는 상황으로 관련 절차를 진행 중"이라고 설명했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr