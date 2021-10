울산시, 전역 아동학대 전담의료기관 지정 완료 … 5개 구·군 대응체계 전문성 갖춰

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산지역 아동학대 전담의료기관 지정이 완료됐다.

울산시는 지난 9월 말 동구와 북구가 아동학대 전담의료기관을 지정하면서 울산시 5개 구·군의 민간 의료기관을 대상으로 한 아동학대 전담의료기관 지정을 완료했다고 11일 밝혔다.

울주군이 지난 6월 서울산보람병원 등 4개 의료기관을 아동학대 전담의료기관으로 지정한 데 이어 지난 7월에 남구가 울산병원 등 5개 의료기관을, 8월에 중구가 동강병원 등 5개 의료기관을 지정했다.

지난 9월 말 동구가 울산대학교병원 등 4개 기관을, 북구가 울산시티병원 등 3개 기관을 지정해 울산 전역 구·군이 중복을 포함해 각각 3~5개 의료기관과 아동학대 전담의료기관 지정 협약을 완료했다.

울산시 관계자는 “아동학대 신고가 증가하고 있고, 공공보호체계 확충과 신속하고 효율적인 대응을 위해 노력하고 있다”며 “앞으로도 관계기관과 적극적인 협력으로 아동학대 대응체계를 더욱 촘촘히 보완해 나가겠다”라고 말했다.

‘아동학대 전담의료기관’은 ‘아동복지법’에 따라 아동학대 피해에 대한 상담과 신체적 정신적 치료와 검사, 검진을 담당하는 기관이다.

울산시와 구·군은 자치경찰위원회와 울산경찰청의 건의사항을 반영해 법정기능 외에도 ‘아동학대 판단을 위한 자문 및 소견 제공 협약’을 추가했다.

