코로나19 백신 접종 224일 만에…2차 접종완료자 3000만명 돌파

전체 인구 중 59.1% 2차 접종 완료

오는 11일부터 모더나, 화이자 접종 간격 기존 6주에서 4~5주로 줄여

[아시아경제 공병선 기자] 코로나19 백신 접종 완료 인원이 8일 하루에만 109만명이 늘어나면서 누적 백신 접종완료자가 3000만명을 돌파했다.

9일 코로나19 예방접종대응추진단(추진단)에 따르면 전날 신규 1차접종자는 4만3782명, 2차 접종까진 마친 접종 완료자는 109만8170명 늘어났다. 하루 신규 1·2차 접종 합산 인원은 114만1952명이다.

백신 종류별 신규 1차 접종자는 모더나 2만5667명, 화이자 1만5165명, 얀센 2210명, 아스트라제네카(AZ) 740명 순이다. 누적 1차 접종자를 백신별로 보면 화이자 2125만8920명, AZ 1109만6128명, 모더나 609만5342명 등이다. 1회 접종만으로 끝나는 얀센의 누적 접종자는 145만8734명이다.

전날 2차 접종을 마친 사람 109만8170명 가운데 화이자 접종자는 97만1638명, 모더나 7만3234명, AZ 5만1088명 등이다. AZ 접종 완료자는 5만7492명으로 집계되지만 이 가운데 6404명은 1차 접종 때 AZ 백신을 맞고 2차 접종에서 화이자 백신으로 교차 접종을 한 이들이다.

백신별 누적 접종 완료자는 화이자 1572만8410명, AZ 1066만435명(교차접종 166만3430명 포함), 모더나 247만4618명 등 순이다. 나머지는 얀센 접종자다.

2차 접종까지 모두 마친 사람은 총 3032만2197명으로 집계됐다. 이는 전체 인구의 59.1% 수준이다. 18세 이상 인구를 기준으로는 68.7%에 달한다.

추진단은 오는 11일부터 mRNA 백신인 모더나와 화이자의 접종 간격을 기존 6주에서 4~5주로 줄이기로 했다. 앞서 추진단은 백신 공급 상황의 불확실성을 반영해 모더나와 화이자 접종 간격을 한시적으로 6주로 늘렸다. 특히 공급이 원활해진 모더나는 9일부터 현행 5~6주에서 4~6주로 접종 간격이 줄어든다.

