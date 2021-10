9일 오전 12시 기준 신규 확진 1953명…4일 만에 2000명 아래로

한글날 연휴로 인한 확산세 우려 커져

[아시아경제 공병선 기자] 코로나19 신규 확진자 수가 1900명대 중반을 나타냈다. 4일 만에 2000명 아래로 내려왔지만 한글날 연휴가 겹치면서 확산세가 우려되는 상황이다.

9일 중앙방역대책본부(방대본)는 이날 오전 12시 기준으로 신규 확진자가 1953명 늘었다고 발표했다. 누적 확진자 수는 총 32만9925명이다.

신규 확진자 수는 전날 2175명에서 222명 줄어 4일 만에 2000명 아래로 내려왔다. 다만 여전히 신규 확진자 수는 2000명 안팎에 달해 확산세가 주춤한다고 보기는 어렵다. 지난 7월7일 이후 신규 확진자 수는 95일 연속 네자릿 수다. 특히 9~11일로 이어지는 한글날 연휴의 나들이 및 여행 인파 때문에 확산세가 더 커질 수 있다는 우려도 제기된다.

지난 3일부터 이날까지 1주일 간 발생한 신규 확진자 수는 2085명→1671명→1574명→2027명→2425명→2175명→1953명이다. 1주일 동안 하루 평균 1987명이 코로나19 확진 판정을 받은 셈이다.

이날 신규 확진자 중 지역발생은 1924명, 해외 유입은 29명이다. 일주일 동안 지역발생 확진자 수는 평균 1962명 수준이다. 일평균 지역발생 확진자는 지난달 24일 기준 이후 보름 만에 2000명선을 하회했다.

이날 확진자를 지역별로 보면 서울 707명, 경기 629명, 인천 131명 등으로 수도권에 1467명(76.2%)이 몰렸다. 비수도권은 경남 71명, 충북 64명, 충남 54명, 대구 50명, 경북 38명, 부산·대전 각 30명, 강원 28명, 제주 26명, 전북 19명, 광주 17명, 전남 14명, 울산 12명, 세종 4명 등 순이며 총 457명(23.8%)이다.

사망자는 전날보다 6명 늘어 총 2560명으로 집계됐다. 국내 평균 치명률은 0.78% 수준이다. 위중증 환자는 총 384명으로 전날 377명보다 7명 늘었다.

전날 하루 선별진료소에서 의심환자 등을 검사한 건수는 총 4만3677건으로 직전일 4만8225건보다 4548건 줄었다. 이와 별개로 전국 임시 선별검사소에서 실시한 검사 건수는 총 10만973건이다.

이날 0시 기준 국내 누적 양성률은 2.21%이다. 1492만5875명 가운데 32만9925명이 확진 판정을 받은 셈이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr