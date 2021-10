속보[아시아경제 공병선 기자] 8일 109만5960명이 코로나19 백신 2차 접종을 완료했다. 이에 누적 접종 완료자는 3000만명선을 넘었다. 접종 완료율은 59.1%이다.

1차 접종 완료자는 총 3990만여명이다. 이는 전체 인구 대비 77.7% 수준이다.

