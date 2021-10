법사위 국감서 '대장동' vs '고발사주' 의혹 공방

[아시아경제 오주연 기자] 여야가 8일 국회 국정감사에서도 대장동 논란과 고발사주 의혹을 둘러싸고 팽팽한 신경전을 벌였다.

이날 법제사법위원회 국감에서 야당 의원들은 이재명 경기지사의 대장동 개발특혜 의혹에 대해 철저한 수사를 주문하며 압박 질문을 이어갔다.

국민의힘 윤한홍 의원은 "검찰 조직이 문재인 정부에서 수사기능을 상실했다"며 "그래서 성남에서 이재명 대장동 비리 게이트가 터졌다고 보는 것이다. 검사장들이 분발해달라"고 했고, 같은 당의 전주혜 의원은 권순일 전 대법관의 재판거래 의혹을 꼬집으며 "전국법원장 회의를 소집해야 한다"고 강조했다. 또 유상범 의원은 "성남시청에 대한 압수수색이 이뤄지지 않는 지금의 상황이 합당하다고 생각하느냐"는 질문을 던졌다.

민주당 의원들은 윤석열 전 검찰총장의 고발사주 의혹에 대해 집중 질의했다.

김영배 의원은 "매일 아침 손준성 수사정보정책관과 검찰총장과 당연히 티타임을 하지 않느냐"고 물었고, 김용민 의원은 "고발사주 사건의 고발장 작성에 관여했느냐"고 직격하기도 했다. 또한 윤 전 총장의 멘토가 아니냐는 의혹을 받은 '천공스승'이라는 역술가에 대해서도 김 의원은 "조국 수사를 천공 스승이 지휘한 것 아닐까 싶다"고 말했다.

