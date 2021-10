"'오징어 게임' 초록색 체육복, 우리가 원조"…中 황당 주장에 시민들 분노

'오징어 게임' 초록색 체육복 원조 논란

'오징어게임' 중국 60개 사이트서 불법 유통…외교부 "적극 대응 중"

[아시아경제 허미담 기자] 넷플릭스 오리지널 시리즈 '오징어 게임' 속 초록색 체육복을 두고 한중 누리꾼 간 갈등이 격화하고 있다. 중국은 이 체육복의 원조가 자신들이라고 주장하며, 한국에 비판의 목소리를 높이고 있다. '오징어 게임'이 방영되기 전인 2019년 중국 유명 배우가 초록색 체육복을 먼저 착용했다는 주장이다.

중국의 이 같은 지적에 시민들은 어이없다는 반응이다. 그간 중국이 김치와 한복 등 한국의 대표 문화를 자국 문화라고 주장하는 등 억지 주장을 펼쳐왔기 때문이다. 이런 가운데 넷플릭스가 정식 서비스되지 않는 중국에서 '오징어 게임'이 불법 유통되는 것으로 알려지면서 시민들의 분노는 더욱 거세지고 있다.

'오징어 게임' 체육복 원조 논란은 서경덕 성신여대 교수의 문제 제기로 시작됐다. 서 교수는 지난 5일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 중국 인터넷 쇼핑몰의 저작권 무단 사용 행태에 대해 지적했다.

그는 "중국에서 '오징어 게임' 불법 다운로드가 성행하고 있고, 심지어 쇼핑 앱에서는 드라마에서 입고 나와 유명해진 초록색 체육복에 '중국'이라는 한자를 삽입, 이정재의 사진을 활용해 판매까지 하고 있다"고 비판했다.

그러나 서 교수의 이 같은 주장에 중국 관영 환구시보, 관찰자망 등 여러 매체는 즉각 반박했다. 서 교수가 문제를 제기한 체육복 사진은 2019년 개봉한 중국 영화 '선생님, 좋아요'의 한 장면이라는 것이다. 극 중에서 배우 우징은 '중국'이라는 글자가 새겨진 초록색 복고풍 체육복을 입고 등장했다.

중국 매체들은 우징이 '오징어 게임'보다 먼저 초록색 체육복을 입었다고 주장하며, 한국이 중국에 시비를 걸고 있다고 비판했다. 중국 누리꾼들은 "한국은 억지 좀 그만 부려야 한다", "한국은 중국에 열등감이 있다", "2019년 우징이 먼저 입었는데 당연히 우리가 원조" 등의 반응을 보였다. 논란이 커지자 서 교수는 해당 게시물을 삭제했다.

중국 누리꾼들의 비판에 국내 누리꾼들은 어처구니없다는 반응이다. 누리꾼들은 "초록색 체육복이 대체 언제부터 중국 것이 됐나. 이런 논쟁을 하는 것 자체가 어이없고 의미도 없다", "초록색 체육복을 입은 인물이 중국 영화에만 등장하는 것도 아니다. 우리나라도 2013년 '은밀하게 위대하게'에서 김수현이 입고 나왔다", "김치, 한복도 모자라서 이번에는 체육복이냐. 웃기지도 않는다" 등의 반응을 보였다.

한국 콘텐츠에 대해 중국이 억지 주장을 펼친 건 이번이 처음이 아니다. 앞서 넷플릭스 오리지널 드라마 '킹덤'에 등장한 조선시대 갓이 세계적으로 주목을 받자, 중국 누리꾼들은 "갓은 중국 것"이라고 주장해 논란이 됐다. 또 SBS 사극 드라마 '홍천기'에 등장하는 한복과 소품, 그래픽효과(CG) 등이 중국 문화를 표절한 것이라고도 했다. 이외에도 중국은 한국의 전통문화인 김치, 삼계탕 등을 중국에서 유래된 것이라고 주장했다.

상황이 이렇자 한국 내 반중(反中) 정서는 고조되는 모습이다. 20대 직장인 오모씨는 "우리나라의 콘텐츠가 잘 되면 다 중국 것이라고 주장하니까 어처구니가 없다. 특히 '킹덤' 전에는 갓에 관심도 없었으면서, '킹덤'이 세계적으로 인기를 끄니까 또 자기네들 것이라고 한다. 뻔뻔하다"고 비판했다.

관련해 지난 3월 SBS 드라마 '조선구마사' 또한 역사 왜곡과 지나친 중국식 소품 사용 등으로 논란이 돼 결국 2회만에 폐지된 바 있다.

그런가 하면 넷플릭스가 정식 서비스되지 않는 중국에서 '오징어 게임'이 인기를 얻으면서 중국 누리꾼들의 불법 다운로드 문제도 불거지고 있다.

특히 장하성 중국 주재 한국 대사는 지난 6일 화상으로 진행된 주중대사관 국회 국정감사에서 "문화콘텐츠의 불법 유통 상황을 파악하고 있다"면서 "최근 전 세계에서 인기를 끌고 있는 '오징어 게임'의 경우에도 중국 60여개 사이트에서 불법 유통된 것으로 파악했다"고 밝혔다.

중국은 '한한령(限韓令·한류 제한령)' 이후 한국 영화와 드라마 신작의 유통을 금지하고 있으며, 넷플릭스가 합법적으로 지원되지 않는 국가다. 그러나 중국어 자막이 달린 '오징어 게임' 등 최신 작품들이 불법 사이트에 계속해서 올라오는 것으로 전해졌다.

이를 두고 외교부는 중국 당국에 문제를 제기하는 등 적극적으로 대응하는 중이라고 밝혔다. 최영삼 외교부 대변인은 7일 정례 브리핑에서 "재외공관, 관계부처 및 유관기관, 현지 당국과 협업해 우리 기업의 저작권 침해정보 모니터링, 침해사례 접수, 침해대응 지원 활동 등을 수행해 오고 있다"고 했다.

이어 "앞으로도 문체부 등 관계부처와 긴밀한 협업을 통해 우리 문화콘텐츠에 대한 저작권 침해를 최대한 예방하고 발생된 침해에 대해서는 신속히 대응하기 위한 활동을 강화해 나갈 계획"이라고 강조했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr