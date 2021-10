[신간안내]'약함 너머'

◆약함 너머= 국가·조직 등이 강자를 이긴 사례를 통찰력 있게 분석한다. 이를 토대로 강자를 이기는 약자의 'V = WE MISS'를 제시한다. 방책(Ways), 목표(Ends), 가용수단(Means), 정보(Intelligence), 끈기(Strongly Stand)의 머리글자를 따서 만든 승리 방정식이다. 전쟁은 물론 정치, 문화, 경영, 스포츠에서도 적용된다.

"'약함'의 사전적 의미는 '강함'에 반대되는 의미로, '힘, 재산, 권력 등이 없는 상태'를 말한다. 그래서 약자는 약육강식의 생존현장에서 늘 강자에게 희생되는 존재로 인식되어 왔다. 강자와 약자를 바라보는 시각이 왜곡되어온 것이다. 약자라고 해서 항상 약한 것이 아니고 강자라고 모든 경우에 강한 것이 아니다. 자연생태계나 인간세상을 살펴보면 약함이 항상 불리한 것이 아니며, 부끄러워할 일도 아님을 알 수 있다. 개인이든 조직이든 정말 부끄러워해야 할 것은 자신의 처지를 바로 보지 못하는 것이다."

(임종득 지음/굿인포메이션)

