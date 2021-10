◆레드의 법칙= 기업 경영에 있어서 인문학의 중요성과 활용법을 정리했다. 기자 출신인 저자가 수많은 글로벌 기업의 CEO를 직접 인터뷰하며 얻은 통찰을 담았다. 인문학적 고객 이해를 바탕으로 맥락없는 빅데이터 대신 농밀한 '두꺼운 데이터'를 모아야 한다고 이 책은 전한다.(윤형준 지음/틈새책방)

