방역당국, 교육부와 12∼17세 접종예약률 매일 공개 결정

[아시아경제 구은모 기자] 정부가 소아·청소년을 대상으로 한 코로나19 예방접종 예약률을 매일 공개하기로 결정했다.

코로나19 예방접종대응추진단은 5일 "교육부 등 관계부처와 협의한 결과, 12∼17세의 일별 접종 예약현황을 매일 오후 질병관리청 자료에 첨부해 공개할 예정"이라며 "내일부터 관련 통계가 공개된다"고 밝혔다.

4분기 접종 대상군인 12∼17세 가운데 16∼17세(2004∼2005년 출생)는 이날 오후 8시부터 코로나19 백신 접종 예약에 들어간다.

당국은 그동안 접종 대상군의 예약률을 매일 집계해 공개해왔지만 12∼17세의 경우 예약률 발표가 일종의 '접종 압박'으로 작용할 가능성이 있다는 점을 고려해 교육부와 공개 여부를 논의해왔다. 접종은 부모와 당사자 판단에 따라 자율적으로 이뤄지지만, 소아·청소년 접종 규모에 지나친 관심이 쏠릴 경우 압박감을 줄 수 있기 때문이다. 이와 관련해 유은혜 교육부 장관도 이날 "학생 백신 접종을 강요하지 않으며 불이익이 없도록 분위기를 조성해달라"고 당부하기도 했다.

정부는 소아·청소년 접종에 미칠 영향을 폭넓게 고민했지만 접종률을 있는 그대로 공개하기로 했다. 이는 접종 여부를 선택하는 과정에서 관련 정보가 비공개되면 오히려 불필요한 오해를 부를 수 있다는 판단이 반영된 것으로 보인다. 소아·청소년 접종률만 비공개 정보로 남을 경우 학생이나 학부모의 판단을 방해하는 요소가 될 수 있다는 것이다.

접종률을 공개하더라도 선택은 자율에 맡긴다는 게 정부의 입장이다. 정부는 소아·청소년도 성인과 마찬가지로 코로나19 백신 접종의 이득이 위험보다 크다고 판단했지만 기저질환(지병)이 없는 건강한 소아·청소년의 경우 위험 대비 이득이 월등히 높지 않다는 이유로 접종을 자율적으로 선택하라고 권고한 바 있다.

한편, 당국은 12∼17세도 예방접종을 완료했다면 다른 연령과 마찬가지로 확진자 접촉 시 자가격리가 면제된다고 밝혔다. 학교에서 확진자가 나오더라도 접촉한 학생이 백신접종을 완료했다면 결석 없이 등교를 계속할 수 있다는 뜻이다. 박영준 중앙방역대책본부 역학조사팀장은 "12∼17세를 다른 연령과 구별해 볼 이유가 없다"고 말했다.

당국은 지난달 '국내 예방접종완료자 관리지침'을 개정하고, 백신별로 정해진 횟수를 모두 접종하고 2주가 지난 '접종 완료자'가 확진자와 밀접 접촉한 경우, 증상이 없으면 자가격리를 면제해주기로 했다.

밀접 접촉자로 분류되면 직후에 한 번, 최종 접촉일을 기준으로 6∼7일이 지난 뒤에 한 차례 더 PCR(유전자 증폭) 검사를 받게 되고, 일상생활을 하면서 14일간 스스로 건강 상태를 살펴봐야 한다.

