충남, ‘소방헬기 119진화대’ 운영…섬마을·산림지역 투입

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도 소방본부는 ‘소방헬기 119진화대(이하 헬기 진화대)’를 현장에 투입해 운영한다고 5일 밝혔다.

헬기 진화대는 소방차 출동이 어려운 섬마을과 산림지역 화재에 효율적으로 대응할 목적으로 운영된다.

기존에는 섬마을과 산림지역에서 화재가 발생해도 소방헬기로 상공에서 물을 뿌리는 것 외에 다른 화재진압 방법이 없었다.

하지만 헬기 진화대는 공중에서 소방대원과 장비를 화재현장에 곧장 투입할 수 있도록 설계돼 화재 대응에 효과적이라고 도 소방본부는 강조한다.

특히 헬기 진화대에는 충남에서 자체 개발한 소방호스배낭이 탑재돼 화재 대응능력을 높일 것으로 기대된다. 소방호스배낭은 원거리의 바다에서 바닷물을 담아와 소화용수로 활용할 수 있는 장점이 있다.

한편 이날 도 소방본부는 홍성군 서부면 홍성방조제 일원에서 헬기 진화대 시범훈련을 가졌다. 훈련은 섬마을에서 화재가 발생한 상황을 가정해 소방헬기로 소방대원과 소방호스배낭, 동력소방펌프 등을 현장에 곧장 투입, 화재를 진압하는 것으로 진행됐다.

