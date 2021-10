거창군의회, 광역의원 선거구 유지 촉구 결의문 채택

도농 격차 해소를 위해 기존의 선거구 유지 촉구

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군의회는 5일 광역의원 선거구 축소를 반대하는 광역의원 선거구 유지 촉구 결의문을 발표했다.

이는 2018년 6월 헌법재판소의 결정으로 광역의원 선거구의 인구 편차를 4대 1에서 3대 1로 변경한데 따른 것으로 거창군은 광역의원 선거구가 기존 2석에서 1석으로 축소될 것으로 예상된다.

이날 군의회는 결의문에서 “각종 연구와 미디어에서 ‘지방소멸’의 위기에 경종을 울리고 있는 시점에서 헌법재판소의 이같은 결정은 정부의 국토 균형발전, 지방분권 기조에도 어긋난다 할 수 있을 것이다”며 “인구수 중심의 선거구 획정이 표의 불평등을 해소하고자 내린 결정이라지만 이는 단순히 ‘기계적 평등’을 지향하는 것에 지나지 않는다”고 목소리를 높였다.

이어 “헌법재판소의 결정에 따라 선거구가 재획정 된다면 피해를 보는 지자체는 우리 군을 비롯한 선거구 축소 대상 17개 시·군이 될 것임은 불을 보듯 뻔한 것이다”며 “농촌지역 인구 이탈이 계속되는 상황에서 선거구 재획정이 이러한 현상에 기름을 붓는 격은 아닌지 우려스럽다”고 지적했다.

한편 경남에서 인구 하한선에 미달해 선거구가 축소될 위기에 놓인 거창·함안·창녕·고성 등 4개 군이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr