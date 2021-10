함양 산삼엑스포, 일일 최다 방문객 기록…30만번째 입장객 이벤트 진행

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양산삼항노화엑스포가 개장 24일만에 일일 최다 방문객 4만7000명이 방문하면서 총 누적 관객 수 34만6000여명을 돌파했다.

5일 엑스포조직위에 따르면 창원에 사는 박양선씨 가족이 주말을 맞아 엑스포를 방문했다가 30만번째 행운의 주인공이 됐다.

박양선씨는 “가족들과 오랜만에 나들이 나와서 뜻밖의 산삼까지 선물 받으니 너무 기분이 좋다"며 "화창한 날씨부터 오늘은 완벽한 하루가 될 것 같다”라고 소감을 전했다.

이날 30만번째 입장객을 축하하기 위해 서춘수 함양군수, 김종순 사무처장이 참여해 직접 산삼 10년근 세트와 꽃다발을 증정하며 축하의 말을 전했다.

엑스포 조직위원회는 엑스포 방문객이 34만 6000여명을 넘어서면서 입장권 및 시설임대 수익을 포함해 총 28억원의 자체수익을 달성했다고 밝혔다.

우선 7월 말까지 진행한 사전입장권 판매는 27만여매 총 17억원으로 사전예매 목표의 80%를 초과 달성했다. 이는 전국 시·군 기관단체 및 기업체, 향우회, 금융기관의 적극적인 참여와 도 교육청의 현장체험학습 예산반영 등 엑스포 성공개최를 염원하는 국민들의 노력이 이루어낸 성과라고 볼 수 있다.

2021산삼항노화엑스포는 지난 3일까지 현장판매 수익까지 입장권 수익만 23억원을 달성했다. 이외에도 산업교류관, 산삼특산물관 등의 시설임대사업과 후원사업, 인정상품 52개 제품의 휘장사업 등을 포함하면 총 자체수익은 28억원으로 당초 목표 26억원을 조기에 달성했다.

조직위 관계자는 “앞으로 남은 엑스포 기간 동안 학교 현장체험학습을 위한 단체관람과 연계행사가 계획돼 있어 엑스포 수익은 계속해서 증가할 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr