화순전남대병원-㈔기부천사 '취약계층 의료지원' 협약

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 화순전남대학교병원은 ㈔기부천사와 ‘취약계층 의료지원을 위한 협약’을 체결했다고 5일 밝혔다.

이번 협약에 따라 양 기관은 화순전남대병원을 찾은 광주·전남지역 저소득층 환자와 의료사각지대에 놓인 환자들의 치료비, 완치환자 가족을 위한 사회사업 등 의료 지원에 협력한다.

특히 기부천사는 이를 위해 발전후원금으로 매년 1000만원씩을 화순전남대병원에 기부하기로 했다.

기부천사는 지역의 젊은 CEO와 사회봉사에 뜻이 있는 개인 등 2000여명으로 구성된 광주·전남지역 봉사단체다.

이들은 어려운 이웃의 의료비 및 긴급 생계비 지원, 청소년 장학금 지급 등을 후원하고 있다. 지난 2018년 화순전남대병원과 인연을 맺어 소아암 완치 행사, 어린이날·크리스마스 후원 등 봉사활동을 이어오고 있다.

김정주 기부천사 대표는 “화순전남대병원은 중증환자들이 치료받는 지역의 대표 의료기관이다”며 “경제적으로 어려운 환자들이 보다 쉽고 안정적으로 의료 지원을 받을 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.

신명근 화순전남대병원장은 “기부천사는 광주·전남에서 자생한 봉사단체로 지역의 소중한 자산이다”면서 “어려운 환자들을 도와주는 단체와 협약을 맺게 돼 기쁘다”고 밝혔다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr