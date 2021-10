미래에셋투자와연금센터, ‘투자와 연금’ 4호 ‘ESG, 장기투자 룰을 바꾸다’ 발간

[아시아경제 이민지 기자] 미래에셋투자와연금센터는 투자잡지 ‘투자와 연금’ 4호 ‘ESG, 장기투자 룰을 바꾸다’를 발간했다고 5일 밝혔다.

미래에셋투자와연금센터는 이번 호 커버스토리 ‘ESG, 장기투자 룰을 바꾸다’를 통해 ESG가 무엇이고, 왜 연금투자자들이 관심을 가져야 하는지, 어떻게 투자하면 되는지에 대해 분석했다.

투자와연금센터 분석에 따르면 연금투자자들이 ESG에 관심을 가져야 하는 이유는 ESG 요소들이 장기적으로 기업 재무성과에 영향을 미치기 때문이다. ESG는 환경, 사회, 기업지배구조를 뜻하는 말이지만 단순히 이 단어들 집합체가 ESG는 아니다. ESG는 ‘이윤을 추구함에 있어 환경과 인류에 대한 배려를 핵심가치로 삼는 경영철학이자 행동원칙’이라고 정의할 수 있다. 환경과 사회에 대해 배려를 하는 기업의 이익이 장기적으로 증가한다는 것이다.

장기 재무성과 개선은 장기 투자수익률 상승으로 이어질 가능성이 높다. 2003년 전세계 12개 자산운용사로 구성된 AMWG(Asset Management Working Group)에서는 ESG 관점을 결합한 투자방식과 투자성과 관계성에 대한 연구를 수행했으며, 그 결과 ‘ESG 요소를 고려한 투자가 장기적으로 주주가치 증대에 영향을 미친다’고 결론을 내렸다.

ESG는 장기 투자성과에 영향을 미치기 때문에 기관투자자들 사이에서 투자 열기가 뜨겁다. 국민연금은 2019년 11월 국민연금기금 책임투자 활성화 방안을 의결했으며, 전세계 주요 연기금 및 국부펀드들이 투자 시 ESG 요인을 고려하고 있다. 기관투자자들의 ESG 투자 확대에 힘입어 전세계 ESG 관련 투자자산은 빠르게 증가하고 있다. ‘글로벌지속가능투자연합(GSIA)’에 따르면 전세계 ESG 관련 투자자산 규모는 2016년 22조8390억 달러에서 2020년 35조3010억 달러로 54.5% 증가했다.

연금투자자는 ESG 주식형 펀드, ESG 주식형 ETF, ESG 채권형 펀드를 통해 ESG 투자를 할 수 있다. ESG 주식형 펀드는 ESG 측면에서 양호한 평가를 받은 기업 주식에 주로 투자하는 펀드다. ESG 주식형 ETF는 주식시장에 상장돼 매매된다는 특징이 있다. ESG 채권형 펀드는 ESG 요소를 고려해 채권에 투자하는 펀드를 말한다.

이번 호에는 커버스토리 외에도 중개형 ISA 활용법, 퇴직연금 위험자산 투자한도 초과 시 대응방법, 나에게 맞는 전기차 ETF 고르는 법 등 다양한 투자와 연금 관련 정보들이 수록돼 있다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr