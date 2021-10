이동수 경복대 링크 사업단장 교육부총리 표창…산학협력 공로

[아시아경제(남양주)=이영규 기자] 이동수 경복대학교 LINC+ 사업단장이 '산학협력 우수 유공자'로 선정돼 교육부총리 표창을 받았다.

경복대는 이동수 단장이 산학협력 활성화 및 혁신적 모델발굴에 기여한 공로를 인정받아 최근 산학협력 우수 유공자 교육부총리 표창을 수상했다고 5일 밝혔다.

산학협력 우수 유공자 표창은 사회맞춤형 교육(LINC+)육성사업, 협약기업 발굴, 학생 취업 분야에서 우수한 성과를 인정받은 사람에게 주는 상이다.

경복대는 링크(LINC+)사업인 사회맞춤형학과 운영을 통해 4차 산업시대에 대비한 신개념 인재양성 시스템을 구축해 운영하고 있다.

이동수 단장은 "그동안 링크사업을 통해 질적으로나 양적인 측면에서 괄목할 만한 성과를 거뒀다"며 "특히 4년 연속 수도권대학(졸업생 2천명 이상) 가운데 취업률 1위를 달성하는데 큰 역할을 했다"고 소개했다.

이어 "앞으로도 성과 확산과 혁신적 산학협력 모델발굴을 선도하는 경복대를 만들기 위해 더 노력하겠다"고 덧붙였다.

