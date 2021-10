우리자산운용, 프랭클린템플턴운용 공모펀드 인수

[아시아경제 이민지 기자] 우리금융지주의 자회사 우리자산운용은 프랭클린템플턴투자신탁운용의 공모펀드를 분할합병 한다고 5일 밝혔다.

인수 대상은 프랭클린템플턴운용의 ‘집합투자업’부문으로 현재 해외15개, 국내7개(모펀드 기준, 지난달 말 기준)로 약 2000억 규모이다.

합병 이후 프랭클린템플턴운용의 글로벌펀드는 프랭클린템플턴의 모펀드 또는 위탁운용을 통해 계속해서 운용되며 국내펀드는 우리자산운용이 직접 운용을 맡게 된다. 인수와 관련해서는 금융위의 승인과 우리자산운용 이사회를 거쳐 오는 6일부터 우리자산운용이 운용을 맡게 된다.

이번 합병을 통해 우리자산운용은 기존 강점인 국내 주식 및 채권외에 해외상품의 포트폴리오를 다변화 할 수 있으며, 양사간의 전략적 관계하에 프랭클린템플턴과 레그메이슨 자산운용의 우수한 글로벌 펀드들을 국내 투자자에게 선제적으로 공급할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

우리자산운용 관계자는 “우리금융지주 인수 이후 회사가 꾸준히 성장하고 있으며, 이번 분할합병으로 균형적인 수탁고 증대 및 투자처 다변화의 계기가 될 것을 기대한다”고 밝혔다.

