광주창조경제혁신센터, 한국모태펀드 출자사업 최종 선정

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주창조경제혁신센터(센터장 하상용)는 한국벤처투자가 추진하는 ‘한국모태펀드 출자사업’에 최종 선정됐다고 5일 밝혔다.

이번 출자사업을 통해 결성되는 펀드는 광주를 비롯한 전남·전북 창조경제혁신센터 및 민간에서 4억5000만원, 광주 등 지자체 15억원, 한국벤처투자 30억원 등 총 50억원 규모로 지역 특색에 맞는 창업·투자 생태계를 조성하고 지역의 우수한 스타트업이 쉽게 투자를 받을 수 있는 환경을 조성하는데 사용될 예정이다.

특히 해당지역에 출자금의 200% 이상 직접 투자가 가능하며, 광주광역시의 경우 출자금의 두 배인 21억원 이상 투자 할 수 있다.

펀드는 3년 이내 비상장 창업자 및 벤처기업에 50% 이상 의무투자를 해야하며, 주요 투자대상은 ▲호남권(광주·전남북·제주)에 본점 또는 이전 예정 기업 ▲지사/공장설립 예정인 초기 창업자이거나 연간 매출액 20억원 이하 창업자 ▲기술혁신 및 경영혁신 중소벤처기업 등이다.

이 펀드를 결성·운용하는 광주창경센터는 2015년부터 2020년까지 297개 기업을 발굴하여 918억원의 민간투자를 이끌었다.

이와 더불어 우수한 스타트업의 사업성공률을 높이기 위해 지난해부터 제1호 개인투자조합을 결성·운영하고 있으며, 올 하반기에는 제2호 개인투자조합을 준비 중에 있다.

지역 청년 등 일반인을 대상으로 아이템 발굴 및 비즈니스 모델 구체화를 통한 성공적인 창업도 지원하고 있으며, 성장가능성이 높은 창업기업이 민간투자를 유치할 수 있도록 VC(벤처캐피탈) 등을 초청하여 IR 데모데이, 1:1 투자 상담 등 전문 투자자들과의 교류를 위해 다양한 프로그램을 진행 중이다.

하상용 센터장은 “이번 한국모태펀드 출자사업 선정으로 광주 창업·투자 활성화에 기여하는 지역거점의 역할을 더욱 공고히 할 것이며, 건실한 창업기업 발굴을 통해 민간투자까지 연결되는 창업 성공률이 높은 광주를 위해 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr