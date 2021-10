[포토] 청명한 가을 '스카프로' 멋 내세요

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 4층 패션잡화매장에서 가을을 맞아 보온성과 멋스러움을 더해주는 다양한 스카프를 선보이고 있다. 오는 17일까지 닥스와 메트로시티 스카프 매장에서는 최대 20~30%까지 세일을 진행한다.

