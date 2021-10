조선대, 졸업생 취업지원 트레이닝 특강 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 조선대학교 대학일자리센터는 졸업생 취업지원을 위한 ‘단계별 실전 집중 트레이닝 특강’을 진행한다고 5일 밝혔다.

오는 19일까지 진행되는 프로그램은 코로나19 여파로 인한 언택트(비대면) 채용시대에 취업준비생들이 공기업과 사기업 등 자신에게 맞는 기업에 따라 취업 전략을 모색하고 입사 서류, 면접 등을 준비할 수 있도록 마련됐다.

이를 통해 학생들은 단계별로 취업준비를 할 수 있고 특강을 통해 실제로 각 기업에 필요한 취업 전략을 구체화하게 된다.

공기업 특강에는 ▲언택트 채용시대 NCS 집중 취업전략 ▲NCS 입사서류 집중 트레이닝 특강 ▲NCS 면접 집중 트레이닝 특강 ▲NCS 집중문제패턴의 이해 ▲NCS 기출문제 유형분석 등 총 5회차로 오는12일부터 22일까지 진행된다.

사기업 특강에는 ▲언택트 채용시대 집중 취업전략 ▲입사서류 집중 트레이닝 특강 ▲면접 집중 트레이닝 특강 ▲인적성검사 이해 ▲기출문제 유형분석 등으로 5일부터 19일까지 진행될 예정이다.

모집 대상은 조선대학교 졸업생 또는 졸업예정자면 누구나 참여 가능하며 네이버 폼 또는 포스터 QR코드를 스캔해 신청할 수 있다.

윤오남 대학일자리센터장은 “학교를 졸업한 졸업생에 대해서도 지속적인 사후관리를 통해 취업역량강화 및 실전취업에 많은 도움을 주고자 마련한 프로그램인 만큼 많은 관심과 참여를 바란다”며 “앞으로도 지속적으로 졸업생을 위한 관심과 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

