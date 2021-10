광주 북구, 임차 소상공인 '3무 특례보증' 추가 지원

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주광역시 북구(구청장 문인)는 코로나19 장기화로 경영난을 겪는 임차 소상공인을 대상으로 북구형 3무(무담보·무이자·무보증료) 디딤돌 특례보증을 추가로 지원한다고 5일 밝혔다.

북구는 지난해 실시한 소상공인 실태조사 결과를 토대로 올 상반기 지역의 임차 소상공인들에게 18억 원 규모의 특례보증 지원했다.

이번 특례보증은 6억 원 규모로 북구에 사업장을 둔 소상공인이 지원 대상이다.

소상공인은 각 업체의 신용도와 매출액 등에 따라 최대 2000만 원까지 지원받을 수 있다.

광주신용보증재단의 보증에 따라 담보 없이 융자받을 수 있고 5년 동안 상환 가능하다.

북구는 1년 동안 이자 전액과 보증수수료(0.7%), 2년차에는 이자 2%를 지원한다.

특례보증 사업은 보증금 소진 시까지 운영되며 광주신용보증재단 홈페이지에서 신청, 상담 후 심사를 거쳐 광주은행 전 지점에서 지원받을 수 있다.

문인 북구청장은 “앞으로도 지역 소상공인들의 자금 부담 완화와 경영활동에 도움이 되는 지원책 마련에 총력을 기울이겠다”고 말했다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr