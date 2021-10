"디자인 개발 업종별로 나눠 단계적 도입 진행"

문화체육관광부와 한국공예·디자인문화진흥원 한복진흥센터는 올해 시범 추진하는 '한복근무복 보급' 사업에 국립한글박물관이 첫 도입기관으로 참여했다고 5일 전했다. 국립한글박물관 안내원과 전시 해설사들은 지난 4일부터 한복근무복을 입고 관람객을 맞이하고 있다. 떡살 무늬와 전통 깃을 활용한 윗옷(재킷)과 버선코 모양의 깃을 단 블라우스 등 여덟 종이다. 신장경 총괄 디자이너 등 한복 디자이너 다섯 명이 함께 개발한 예순네 종 가운데 한글박물관 직원들의 의견 수렴을 거쳐 선정했다. 문체부 관계자는 "국립한글박물관을 포함해 기관 열 곳이 한복근무복 도입 의사를 밝혔다"라며 "한복의 생활화가 여러 일터로 확대될 수 있도록 디자인 개발을 업종별로 나눠 단계적 도입을 진행하겠다"라고 했다.

