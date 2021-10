[특징주]디스플레이텍, 현대차그룹-한충전 전기차 충전인프라 본격화

[아시아경제 박형수 기자] 디스플레이텍 디스플레이텍 066670 | 코스닥 증권정보 현재가 9,770 전일대비 1,950 등락률 +24.94% 거래량 18,988,674 전일가 7,820 2021.10.05 14:22 장중(20분지연) 관련기사 디스플레이텍, 안성공장 토지·건물 240억 규모로 양도 결정디스플레이텍, 안성공장 본점 생산 중단 결정정부, 원전예산 증가 편성!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는?? close 이 강세다. 현대차그룹이 국내 유력 충전사업자 한국전기차충전서비스(한충전)의 유상증자 참여를 검토하고 있다는 소식이 주가에 영향을 준 것으로 보인다.

5일 오후 1시36분 디스플레이텍은 전 거래일 대비 21.99% 오른 9540원에 거래되고 있다.

현대자동차·기아가 전날 전기차 충전 사업자인 한국전기차충전서비스(한충전)의 유상증자 참여를 검토한다고 밝혔다. 한충전은 전국에 630기의 급속충전기를 포함해 모두 3100기의 완·급속충전기를 운영하고 있어 급속 충전기 기준 국내 최대 민간 충전사업자로 꼽힌다.

한충전이 진행하는 유상증자에 참여할 것으로 전망됐던 한국전력공사(한전)와 KT는 손을 뗄 것으로 전해졌다. 한전 지분은 대주주 우선권이 있는 KT와 디스플레이텍이 인수를 검토한다. 지난해 KT가 운영하고 있는 충전시설 일체를 차지비에 매각하며 사업을 중단함에 따라 디스플레이텍의 추가 지분 참여가 주목된다.

현대차와 기아만 유증에 참여할 경우 양사의 지분을 더하면 50%대로 늘어날 것으로 예상된다. 현재 현대차는 14.4% 기아는 9.6% 등 총 24%를 보유하고 있다.

업계에서는 양사의 이번 유증이 한충전의 경영 정상화를 통한 충전 인프라 확보 차원에서 이뤄진 것이라고 보고 있다. 현대차그룹은 초급속 충전소 '이핏'(e-pit) 등 전국에 전기차 인프라를 깔고, 과금이나 고객관리 서비스를 전문업체에 위탁해 왔다. 증자 이후 한충전은 현대차그룹의 기존 충전 인프라뿐만 아니라 추가 설치하는 충전시설 설치부터 운영·관리까지 등 일체를 맡을 것으로 전망된다. PnC나 무선 충전 등 독자 충전서비스 운영도 가능하다.

