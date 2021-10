'공인중개사 살인 사건'에 경찰 "온라인 상 시비에서 비롯"

[아시아경제 정동훈 기자] 서울 은평구 역촌동의 한 공인중개사 사무실에서 발생한 살인 사건과 관련해 경찰이 피의자와 피해자 가족 중 1명 사이에 발생한 온라인 상 시비에서 비롯됐다고 밝혔다.

서울경찰청 강력계는 5일 "온라인 상 시비에서 비롯된 것으로 현재까지는 피의자의 계획적인 범행으로 보고 있다"며 "상세한 내용은 피해자 가족에 대한 2차 피해를 방지하기 위해 더 이상 알려드리지 못함을 양해해 주시기 바란다"고 밝혔다. 당초 해당 사건은 전세 자금 등 집 문제와 관련한 갈등이 있었다는 보도가 나왔으나 경찰은 사실이 아니라고 밝힌 바 있다.

전날(4일) 오전 11시 30분께 서울 은평구 역촌동의 한 공인중개사 사무실에서 30대 남성이 여성인 50대 후반 공인중개사를 흉기로 살해하는 사건이 발생했다. 경찰에 따르면 남성은 여성을 흉기로 찌른 뒤 약 200m 떨어진 빌라 옥상으로 달아나 뛰어내려 숨졌다. 현장에서 유서는 아직 발견되지 않은 것으로 전해졌다.

경찰은 목격자 등을 상대로 자세한 범행 동기와 경위를 수사하고 있다.

