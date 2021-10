동의과학대, 수시1차 경쟁률 8.07대1 작년보다 껑충 … 물리치료과 156.7대1 최고 기록

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 4일 마감한 전문대학 2022학년도 신입생 수시1차 모집에서 동의과학대학교는 1497명(정원내) 모집에 1만2088명이 지원해 8.07:1의 경쟁률을 기록했다.

지난해 6.21:1 경쟁률보다 크게 올랐다.

최고 경쟁률은 물리치료과 특성화고전형으로 3명 모집에 470명이 지원해 156.7:1을 기록했다.

간호학과 대학자체기준전형(1명 모집)이 85:1, 물리치료과 대학자체기준전형(1명 모집) 59:1을 기록해 뒤를 이었다.

간호학과 일반고전형은 85명 모집에 1691명으로 19.9:1, 방사선과 특성화고전형이 10명 모집에 298명이 지원해 29.8:1을 기록해 올해도 보건계열이 강세를 보였다.

동의과학대학교 입학홍보처장 이화석(전기과) 교수는 “학령인구 급감과 코로나19 등 대내외적 위기 속에서도 올해 교육부 일반재정지원대학을 비롯한 각종 국고 재정지원 사업에 선정됐고, 교육과정과 장학 등 우수한 교육환경을 갖춘 점이 전년도보다 수시 경쟁률을 견인한 것으로 보인다”고 분석했다.

