강진군, 가을철 맞아 주요 관광지 방문객 늘어

가우도, 강진만생태공원 등 주요 관광지 방문객 증가…소규모 여행객 늘어

[강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 전남 강진군이 가을철에 접어들면서 관내 주요 관광지를 찾는 방문객의 발길이 늘어났다.

5일 군에 따르면 가우도, 영랑생가, 고려청자 도요지 등 주요 관광지의 9월 방문객은 8만1353명이 방문하며 작년 동월 대비 3% 증가했다.

강진군 대표 관광지인 가우도는 지난달 2만 8000여 명이 방문해 전년 대비 15% 증가했다. 특히 지난 8월 개통한 가우도 모노레일은 지난달 말까지 총 8100여 명이 이용했으며, 개천절 연휴 기간 1553명이 탑승하는 등 개통 50여 일 만에 이용객 1만 명 돌파를 눈앞에 두고 있다.

또 지난해부터 운영하는 ‘강진에서 일주일 살기’ 프로그램은 지난달까지 731명이 체험을 완료했다. 체험 대기자 수는 200명을 넘고 있으며 예약 문의도 꾸준히 증가하며 소규모 관광 프로그램 큰 인기를 얻고 있다.

이외에도 강진만 생태공원, 영랑생가, 다산초당, 백운동 원림 등 강진군 주요 관광지도 관광객 방문객도 전년 대비 증가하는 등 ‘남도답사 1번지 강진’에 대한 관심이 늘어나고 있다.

군은 이러한 관광객 증가는 코로나19 상황 속에서 안심 여행지에 대한 선호도가 높아지면서 소규모 여행 수요가 늘어난 결과로 분석하고 있으며, 앞으로 방역과 일상의 조화를 추구하는 ‘위드 코로나’가 실시되면 강진을 찾는 관광객이 더 증가할 것을 대비해 방역 계도 활동을 강화하고, 각 관광지에 방역 요원을 늘리는 등 강진군 일원을 안심 관광지로 육성할 방침이다.

이승옥 군수는 “코로나19 확산으로 비대면, 소규모, 힐링, 자연친화 등 관광 트렌드가 바뀌고 있다”면서 “소규모 방문객을 위한 맞춤형 생활 관광 프로그램을 통해 지역경제 활성화를 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자 kys86120@asiae.co.kr