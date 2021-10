인천시, 선박 수리업체 한곳으로 모은다…입지 타당성검토 착수

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시가 지역 곳곳에 분산돼 있는 선박 수리제조업체를 한데 모으기 위해 입지 타당성 검토에 나섰다.

시는 선박 수리조선단지의 입지 타당성 등을 검토하기 위한 용역에 착수했다고 5일 밝혔다. 용역기간은 착수일로부터 9개월이다.

현재 지역내 선박 수리제조업체는 총 36개로 중구·동구·서구 등에 흩어져 있다. 이 중 6개 업체가 모여 있는 북항 선박 수리조선단지 일대는 낮은 수심과 시설 노후화로 중형 이상 선박수리가 어렵다.

또 만석·화수부두에서는 해안 산책로 조성 사업이 추진중인데 수리조선소가 위치해 이전이 필요한 상황이다.

따라서 시는 용역을 통해 북항 수리조선단지의 운영현황과 수리능력 등을 분석하고, 선박수리시설 개조와 주변 환경을 개선해 기존 부지 활용이 가능한 지를 판단할 방침이다.

이와 함께 지역 내 새로운 부지를 조사해 선박수리산업 이용도와 대상지 주변 환경 등을 종합적으로 검토한 뒤 지역주민의 의견 수렴을 통해 수용성 확보 가능 방안을 검토한다는 계획이다.

아울러 이번 용역에서는 선박수리업 집적화를 통한 고부가 수리산업으로서의 발전과 미래 성장산업 육성계획도 과업에 포함했다.

시는 용역을 통해 얻은 성과물이 제4차 항만기본계획(수정)에 반영될 수 있도록 해양수산부 등 관계기관과 긴밀한 협의를 통해 사업을 추진할 계획이다.

인천시 관계자는 "수리업체 집적화 단지가 조성되면 지역경제 활성화와 고용 창출 효과는 물론 연안 해양환경도 개선될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

