'2024 전국체전 주개최지 김해' 알릴 슬로건 고르고 경품도 받아가세요~

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 '2024 전국체전 주개최지 김해 슬로건 공모전'의 최종 당선작 선정을 위해 시민 선호도 조사를 한다.

5일 시에 따르면 선호도 조사는 6일부터 15일까지 시 누리집(시민참여→설문조사)에서 진행된다.

공모 기간 동안 접수된 총 113건의 슬로건 중에서 1·2차 심사를 통해 최종 후보로 선정된 10건이 대상이다.

김해시민 누구나 참여 가능하며, 1인당 2건의 슬로건을 선택할 수 있다.

시는 시민 참여도를 높이고 다양한 시민들의 의견을 수렴하기 위해 선호도 조사 참여자 중 50명을 추첨해 1만원 상당의 모바일 상품권을 제공한다.

시는 시민들의 선택을 가장 많이 받은 순으로 최종 당선작 4건을 선정(최우수1, 우수1, 장려2)해 전국체전 주개최지 김해를 홍보하는 문구로 활용할 계획이다.

시 관계자는 "시민들의 참여로 만들어진 슬로건을 활용해서 2024년 전국체전 주개최지로서 김해시의 성공 개최 의지를 널리 알리고, 앞으로도 시민과 함께 준비해나가는 소통과 화합의 체전이 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

