덕소초교, 자연 친화 '꿈빛나래 숲' 개장

경기도교육청, '학교 숲 조성 사업' 운영 학교 지정

[아시아경제 라영철 기자] 경기도 구리남양주 교육지원청은 "경기도교육청 지정 2021 학교숲 조성 사업 운영학교로 선정된 덕소초등학교에 학교 숲 '꿈빛나래 숲'을 개장했다"고 5일 밝혔다.

'꿈빛나래 숲'은 총면적 950㎡로 학생들이 자연 친화적으로 뛰놀 수 있는 공간이다. 중앙 광장 및 자작나무 군락 주변은 야외 수업 공간으로 조성해 학생 전시회와 발표회 등 행사 공간으로 활용한다.

특히 다양한 식물을 체험하고 교육 과정과 연계한 탐구·프로젝트 수업을 지원하는 등 학교 숲을 체험형 생태학습장으로 활용해 특색 교육 과정을 운영할 예정이다.

덕소초는 녹지 조성을 위한 의견 수렴을 위해 학생, 교사, 학부모, 지역사회 주민 등이 참여하는 '학교 숲 모델학교 추진 협의회'를 구성, 운영한 바 있다.

이상호 교장은 "학교 숲의 꽃과 식물들처럼 우리 아이들 모두가 아름다운 꽃이라 생각된다"면서 "녹지공간 확충으로 미세먼지와 폭염 저감 등에도 도움이 될 수 있길 바란다"고 말했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr