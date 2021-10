"아이 먹게 스크램블 좀" 공짜 서비스 요구한 부부 갑질에..점주 '한숨'

식당서 "아이 먹일 스크램블 서비스로 달라" 요구한 부부

거절하니 "이 집 선 넘네" 불만 제기하기도

[아시아경제 박현주 기자] 식당을 찾은 한 부모가 자신의 아이를 위해 메뉴에 없는 음식을 서비스로 만들어 달라고 요구한 일이 알려져 공분을 사고 있다.

식당을 운영하는 점주 A씨는 지난 3일 한 온라인 커뮤니티에 '서비스 달라는 여자, 그걸 보고만 있는 남자'라는 제목의 글을 올려 "제가 인색한 건지 궁금하다"고 운을 뗐다.

A씨는 "아르바이트생이 주방에 가서 안절부절 못하며 뭔가를 부탁하길래 물어보니 아이 2명을 동반한 부부가 2인 메뉴를 주문하면서 서비스로 스크램블을 해달라는 주문을 했다"면서 "아르바이트생이 키즈 메뉴가 준비돼 있다고 안내했지만 여성 손님이 '아이 먹게 달걀 2개로 스크램블 해주는 게 어렵냐'고 핀잔을 줬다고 하더라"라고 전했다.

이에 A씨가 직접 해당 테이블로 찾아가 "그런 서비스는 제공해드리기 어렵다"고 안내하자 여성 손님은 정색을 하며 "아깐 알았다고 그러지 않았냐"며 "이 집 선 넘네"라고 불만을 제기했다.

A씨는 "옆에 있던 남편은 그냥 보고만 있고, 뭐라 말씀을 드려야 할지(곤란했다)"라며 "테이블 위에 올려놓은 키 언뜻 보니 좋은 차 타시나 보던데 무료 서비스를 요구하는 사모님과 그걸 지켜보는 사장님 인성은 아쉽다"고 토로했다.

이어 "그 어린 알바생이 무슨 결정권이 있겠나"라며 "지배인도 지인에게 음료 이상 서비스가 없는데 저런 무료 오더(주문) 받아오면 저도 싫지만, 문제는 주방 요리사들이 많이 싫어한다"고 말했다. 그러면서 "시무룩한 알바생을 보고 있자니 착잡해서 기프티콘 보내면서 힘내라고는 했는데 참 좀 그렇다"며 "제가 잘했다고 생각은 안 하지만 답답하다"고 심정을 털어놨다.

