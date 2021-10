대우건설, 파주1-3구역 재개발 시공사 선정…5700억 규모

대우건설은 경기도 파주시 파주읍 연풍리 313-3번지 일원에서 진행되는 '파주1-3구역 주택재개발정비사업'의 시공사로 선정됐다고 5일 밝혔다. 공사금액은 5783억원이며, 대우건설이 올해 시공사 선정된 정비사업 중 가장 큰 규모다.

파주1-3구역 재개발사업은 19만146㎡의 부지에 총 3278가구, 지하3층~지상25층 아파트 37개동과 상가, 부대복리시설 등을 건설하는 사업이다. 전체 가구 중 조합원분 441가구와 임대분 210가구를 제외한 2627가구가 일반 분양될 예정이며, 실수요자들에게 인기가 많은 중소형평형(전용면적기준 39~84㎡) 위주로 구성될 예정이다.

대우건설은 파주1-3구역의 단지명을 '밝은 내일과 빛나는 삶'이라는 뜻을 담아 '파주 푸르지오 세레누스(SERENUS)'를 제안했다. 세레누스는 '빛나는'을 뜻하는 라틴어다.

파주1-3구역은 파주시 중동부에 자리하고 있으며, 현재 건설 중인 수도권 제2순환고속도로 법원IC가 개통되면 광역교통 편의성이 개선될 것으로 기대된다.

대우건설 관계자는 "재개발사업의 성패는 사업 진행 속도에 달려 있다"며 "신탁사와 공조해 성공적인 사업이 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

한편 대우건설은 올해 정비사업에서 파주1-3구역을 포함해 총 10개 프로젝트에서 2조7421억의 수주고를 올렸다. 이는 현재기준 올해 건설업계 정비사업 누적수주액 1위의 기록이다. 대우건설은 노량진5구역, 불광1구역, 과천 주공5단지, 원주 원동주공 등 4개 프로젝트의 입찰을 진행 중인 상황으로, 올해 정비사업 수주 '3조 클럽'을 무난히 달성할 것으로 예상된다.

