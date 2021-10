용산구, 외국인 대상 주말 임시예방접종센터 운영

[서울시 자치구 뉴스] 용산구, 10월16일(1차), 11월6일(2차) 화이자 접종· 이촌·이태원글로벌빌리지센터서 8일까지 신청 받아...광진구, 코로나19 장기화로 인한 복지사각지대 발굴 실태조사...마포구 경로당 155개소 안마의자 보급

[아시아경제 박종일 기자] 보건복지부에 따르면 8월1~7일 전체 환자의 9.0%였던 외국인 확진자 비율이 9월19~25일 16.2%로 50일 만에 2배 가까이 증가했다. 19~25일 국내 체류 외국인의 인구 10만 명당 코로나19 확진자 수는 208명으로 내국인 평균(23명)의 9배 수준이었다.

용산구(구청장 성장현)가 오는 10월16일, 11월6일 외국인 대상 주말 임시예방접종센터를 운영한다.

내국인들에 비해 낮은 외국인 백신 접종률을 높이기 위해서다. 임시예방접종센터 운영 시간은 오전 9~오후 1시다. 의사, 간호사, 통역·안내요원 등 18명이 근무한다. 접종대상은 18세 이상 미접종 외국인이며 접종을 원하는 이는 8일까지 이촌·이태원글로벌빌리지센터 이메일로 신청하면 된다.

백신 종류는 화이자다. 10월16일(1차), 11월6일(2차) 3주 간격을 두고 접종이 이뤄진다.

구 예방접종센터는 용산아트홀(녹사평대로 150) 기획전시실에 위치했다. 전체 1150㎡ 규모로 예진표 작성·대기, 전산 확인, 예진·접종, 이상반응 모니터링 공간을 갖췄으며 평일 오전 8시부터 오후 5시까지 운영한다.

지난 7월부터 구는 외국인 선제검사도 독려하고 있다. 코로나19 검사를 받은 외국인에게 ‘1인’당 KF마스크 ‘10매’씩을 지급, ‘100명’을 구한다는 이른바 ‘일십백’ 캠페인이다. 검사 1주일 내 이촌·이태원글로벌빌리지센터를 찾아 결과 문자를 보여주면 마스크를 받을 수 있다.

이 외도 구는 사회관계망서비스(SNS), 홈페이지, 문자, 이메일, 우편물 등을 활용, 지역 내 외국인들에게 코로나19 정보를 실시간으로 전달하는 중이다. 지난달에는 이태원, 한남동, 해방촌 일대에서 ‘외국인 백신접종·선제검사 독려 합동 캠페인’을 진행, 눈길을 끌었다.

성장현 용산구청장은 “모두가 힘을 모으면 코로나19를 좀 더 빨리 극복할 수 있다”며 “통역 인력을 배치, 주말 임시접종센터를 운영하는 만큼 외국인 접종에 많은 참여를 바란다”고 말했다.

광진구(구청장 김선갑)가 코로나19 장기화로 인해 어려움에 처한 취약계층을 대상으로 2021년 5차 복지사각지대 발굴 실태조사를 실시한다.

11월5일까지 진행되는 이번 복지사각지대 발굴 실태조사는 코로나19 여파 등으로 생계, 의료, 주거, 고용, 건강 등 생활에 어려움이 있을 것으로 예상되는 위기가구 1315가구에 대해 집중적으로 조사한다.

대상자는 코로나19로 인한 휴폐업 자영업자, 미취업 일용 근로자, 실업급여 수급자, 건강보험료나 통신비 체납자, 금융 연체자, 기초수급 및 긴급복지 신청 탈락가구 등 조건을 토대로 선정된다.

대상자 발견 시에는 공공 및 민간 복지자원과 연계해 서비스를 지원할 뿐 아니라 사유에 따라 긴급복지, 국민기초생활보장수급자 등 공적지원을 제공하고 복합적인 문제가 있는 경우에는 통합사례관리 대상자로 선정해 지속적으로 맞춤형 복지서비스를 받을 수 있도록 할 예정이다.

구는 올해 들어 지난 8월까지 4차례에 거친 복지사각지대 발굴 실태조사를 진행해 2304가구가 실질적인 도움을 받을 수 있었다.

김선갑 광진구청장은 “코로나19로 발생한 돌봄 공백을 견고하게 구축하는 동시에 사회적으로 고립된 구민을 찾아내 함께 위기를 극복하고자 복지사각지대 발굴을 계속하고 있다” 라며, “앞으로도 촘촘한 대상자 관리와 적극적인 조사를 통해 취약계층의 위기를 조기에 도울 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

이에 앞서 구는 위기가구 발굴 현장조사반을 운영해 도움이 필요한 가구를 발굴하고 지역사회보장협의체, 통장복지도우미 등을 활용한 민관 협력체계 구축을 통해 비정형 임시주거시설 실태 조사 등을 펼치고 있다.

마포구(구청장 유동균)가 어르신 건강 증진을 위해 지역 내 구립 및 사립 경로당 155개소에 안마의자를 보급한다고 밝혔다.

구는 어르신들의 여가 공간인 경로당에 안마의자를 보급해 코로나19 장기화로 인한 무력감을 해소하고 활기찬 노후 생활을 지원하고자 이번 사업을 추진하게 됐다고 덧붙였다.

이번 경로당 안마의자 보급은 총 사업비 3억4875만 원을 들여 지난달 23일 13개 경로당에 보급을 시작으로 오는 8일까지 지역 내 전체 경로당 마다 1대씩 순차적으로 보급할 예정이다.

경로당에 공급하는 안마의자는 자동으로 체형을 인식해 개인 체형에 최적화된 입체 마사지를 제공, 브레인마사지 프로그램으로 두뇌 휴식에 도움을 주는 제품이다.

경로당에 맞는 안마의자를 고르기 위해 지역 내 어르신을 대상으로 안마의자 품평회를 열어 어르신의 요구 사항을 파악, 평가위원회를 거쳐 바디프랜드를 공급 업체로 선정했다.

지난 1일에는 유동균 마포구청장이 안마의자 설치가 끝난 염리삼성제2경로당과 성산1동2경로당을 방문해 어르신들의 안마의자 이용 소감과 코로나19 상황에서 경로당 개선 사항 등을 듣는 시간을 가졌다.

이날 이영용 염리삼성제2경로당 회장은 “안는 순간 안마의자가 나를 감싸며 필요한 곳을 시원하게 눌러줘 피로가 풀리는 느낌"이라며 “코로나 시국에 갈 곳이 마땅치 않은 상황에서 고맙게도 마포구가 안마의자를 제공해줘 경로당 가는 재미가 생겼다”고 감사 인사를 전했다.

아울러 구는 지역 내 경로당의 코로나19 감염병 확산을 막기 위해 월 1회 방역전문업체를 통한 소독을 실시하고 있다.

유동균 마포구청장은 “안마의자 사용으로 어르신들 표정이 밝아진 것을 보니 제 피로가 다 풀리는 느낌”이라며 “앞으로도 경로당을 이용하는 어르신의 복지 증진을 위해 다방면으로 힘쓰겠다”고 말했다.

