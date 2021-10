[e공시 눈에 띄네]코스피-1일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ JW홀딩스=자회사 JW생명과학에 400억 규모 채무보증 결정

◆ CJ CGV=계열사 CJ CGV VIETNAM에 192억 규모 채무보증 결정

◆ BNK금융지주=부산은행의 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 혐의 항소심 결과 항소 기각

◆ 아시아나IDT=푸르덴셜생명보험에 128억 규모 어플리케이션 운영 아웃소싱 공급계약 체결

