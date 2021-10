경기경제과학원, 인적자원개발 우수직장 인증 획득

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도경제과학진흥원이 경기도 공공기관으로는 유일하게 '2021 공공부문 인적자원개발 우수기관(Best-HRD)'으로 선정됐다.

경기경제과학원은 교육부와 인사혁신처가 전국 공공부분 인적자원개발 우수기관으로 45개 기관을 선정했는데, 경기도 공공기관 중에서는 경기경제과학원이 유일하게 이름을 올렸다고 5일 밝혔다.

공공부문 인적자원개발 우수기관 인증제는 교육부와 인사혁신처에서 총괄하고 한국직업능력연구원이 인증하는 제도다. 지속적인 임직원 교육 제공, 객관적 채용관리 등 인적자원개발과 관리가 우수한 기관에게 정부가 인증을 부여한다.

유승경 경기경제과학원장은 "이번 공공부문 인적자원개발 우수기관(Best-HRD) 인증을 계기로 인적자원개발(HRD)과 인적자원관리(HRM)에 대한 연계를 강화할 것"이라며 "임직원의 역량강화를 통해 도내 중소기업의 성장과 지원을 위해 최선을 다 하겠다"고 강조했다.

