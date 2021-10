‘중기협동조합 조례’ 경북서 첫 제정한 지자체, 박수받은 포항시장

포항시, 4개 중소기업협동조합 결성 지역경제 활성화 견인



이강덕 시장, 국비공모 ‘풀필먼트 구축 시범사업’ 협조키로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 이강덕 포항시장이 지역 내 중소기업협동조합 활성화에 기여한 노력으로 중소기업중앙회장으로부터 감사패를 받았다.

중소기업중앙회장은 지난달 30일 포항시청을 방문해 ‘포항시 중소기업 협동조합 육성 및 지원 조례’ 제정에 힘쓴 이강덕 시장에게 감사패를 전달했다고 5일 밝혔다.

2019년 11월 중소기업협동조합법 개정으로 협동조합에 대한 지자체 지원 근거가 마련되면서 2021년 9월 기준 16개 광역지자체와 36개 기초지자체에서 관련 조례가 제정됐다.

경상북도에서는 포항시가 2021년 8월 3일 최초로 조례를 제정했다.

감사패 전달식에는 △김기문 중기중앙회장 △이한욱 중기중앙회 부회장 △김강석 중기중앙회 대경중기회장 △권철진 포항시 수퍼마켓협동조합 이사장 △배계환 경북사진앨범협동조합 이사장 등이 참석했다.

현재 포항시에는 슈퍼마켓, 과메기사업, 세차경정비업, 사진앨범인쇄업 등 총 4개의 중소기업협동조합이 결성돼 있다. 394명의 조합원이 구성돼 상생하며 지역경제 활성화에 기여하고 있다.

김기문 중기중앙회장은 경북지역 최초로 포항시에서 조례를 제정한 데 대해 감사의 뜻을 전했다.

김 회장은 “지역협동조합을 중심으로 지역중소기업이 경제 활성화에 이바지할 수 있도록 포항시의 적극적인 협조와 응원을 바란다”라고 전했다.

이강덕 포항시장은 “향후 포항슈퍼마켓협동조합에서 추진 예정인 소비자-점포-물류센터 연계 온라인 유통서비스를 지원하는 국비공모 풀필먼트 구축 시범사업에 포항시도 적극 협조하겠다”라고 약속했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr