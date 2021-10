연천 군부대서 46명 코로나19 무더기 확진…대다수가 돌파감염

경기도 연천에 있는 군부대에서 46명이 코로나19 확진 판정을 받아 집단감염이 발생했다. 백신을 권장 횟수까지 접종했음에도 확진된 돌파감염자가 대다수다.

2일 국방부에 따르면 연천 육군 모 부대에서 전날 최초 확진자가 발생한 이후 이날 오후 현재까지 누적 46명이 코로나19에 확진됐다.

특히 46명 가운데 최초 확진자를 포함한 41명이 돌파감염 사례로 파악됐다. 전체 확진자의 89.1%에 해당한다.

나머지 5명은 백신 1차 접종만 받은 것으로 알려졌다.

최초 확진자는 지난달 16∼23일 청원휴가를 다녀온 중사다. 지난달 24일 부대에 복귀해 받은 1차 유전자증폭(PCR) 검사에서는 음성 판정을 받았으나 2차 검사에서 확진됐다.

이후 밀접접촉자 등에 대한 검사에서 다른 중사 1명이 추가로 확진 판정을 받았다. 부대가 이후 예방 차원에서 휴가자를 제외한 부대원 184명 전체를 대상으로 검사한 결과 44명이 추가 확진됐다고 군 관계자는 전했다.

국방부는 현재 확진자 46명은 대부분 무증상이며, 안정적인 상황이라고 전했다.

부대 측은 병력 이동을 통제한 가운데 지자체 및 보건당국과 협조하에 관군 합동역학조사를 실시하고 있으며, 결과에 따라 후속조치를 취할 예정이다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr