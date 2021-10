"건강했는데…남동생, 화이자 접종 후 반송장 됐다" 靑 청원

[아시아경제 권서영 기자] 동생이 코로나19 화이자 백신 1차 접종 이후 쓰러졌다는 내용의 국민청원이 올라왔다.

1일 청와대 국민청원 게시판에는 '화이자 1차 접종 후 하루아침에 남동생이 반송장이 되었습니다'라는 제목의 청원이 올라왔다. 이 청원은 오늘(2일) 오후 5시를 기준으로 1300여 명의 동의를 얻은 상태다.

청원인은 "동생은 47세의 신체 건강한 싱글 남자"라며 "9월 8일에 화이자 1차 예방접종을 받고 팔이 좀 아프거나 몸이 좀 무겁다는 것 외에는 불편한 게 없다고 했다"라고 운을 뗐다. 이어 "(동생은) 9월 27일 출근 중 가슴 통증과 호흡 곤란으로 직접 119 구조 요청을 했다"라며 "제가 전화를 받고 응급실에 갔을 때는 의사 선생님께서 심근경색이 의심된다며 바로 시술을 해야 한다고 하셨다"라고 설명했다.

또 청원인은 "시술실에 들어가기 전 동생은 저와 눈도 맞추고 의식이 또렷했다"라면서도 "얼마 후 의사 선생님이 나오셔서 시술 중 심정지가 왔고 심폐소생술 중이라고 하셨다"라고 덧붙였다. 청원인은 "동생은 약간의 고혈압이 있었지만 아주 건강했다"라며 "(동생은) 지금 중환자실에서 에크모, 인공심박기, 인공호흡기를 달고 마치 통나무처럼 누워 있는 상태다"라고 말했다.

청원인은 "백신을 맞은 지 얼마 되지 않아 부작용을 이야기했더니 병원에선 인과 관계가 없다고 했다"라며 "담배는 피우지만 건강했던 40대의 남성이 백신 접종 후 반송장이 됐다"라고 주장했다. 아울러 "엄마는 멀쩡하던 아들이 반송장이 되어 넋이 나가 울기만 하신다"라며 "누나가 되어 남동생을 위해 할 수 있는 게 울며 기도하는 것밖에 없어 미안하고 답답하기만 하다"라고 호소했다.

