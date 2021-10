서울 집값 또 올랐다…외곽지역이 상승세 주도

부동산114, 금주 수도권 아파트 가격 동향

[아시아경제 김혜민 기자] 추석 전후로 한산했던 수도권 아파트 시장이 본격적인 가을 이사철에 돌입하며 오름폭이 확대됐다. 서울 아파트 가격은 상대적으로 집값이 저렴한 외곽지역이 상승세를 주도하고 있다. 이들 지역은 거래 급감에도 매도자 우위 시장 분위기가 여전하면서 집값 상승세가 두드러졌다.

2일 부동산R114에 따르면 이번주 서울 아파트 매매가격은 0.12% 올라 추석 전주(0.08%) 보다 상승폭이 커졌다. 재건축과 일반 아파트는 각각 0.14%, 0.12% 올랐다. 이밖에 경기·인천이 0.1%, 신도시가 0.09% 상승했다.

서울은 강북·구로·강서 등 외곽 지역을 중심으로 매매가격이 상승했다. 강북이 0.28%로 가장 높았고 ▲구로(0.26%) ▲강동(0.22%) ▲강서(0.22%) ▲서대문(0.2%) 순이었다.

신도시는 ▲동탄(0.2%) ▲광교(0.11%) ▲분당(0.09%) ▲일산(0.09%) ▲산본(0.09%) 순이었다. 경기·인천은 상대적으로 저평가 인식이 높은 지역과 3기 신도시 등 공공택지 개발지 주변 지역 중심으로 가격이 올랐다. 지역별로는 ▲군포(0.21%) ▲수원(0.15%) ▲시흥(0.15%) ▲의정부(0.15%) 순이었다.

전세시장은 매물부족 현상이 이어지는 가운데 가을 이사 수요가 유입되면서 서울이 0.1% 올랐다. 경기·인천은 0.06%, 신도시는 0.05% 상승했다.

서울의 경우 가을 이사 수요가 유입되면서 상승세가 확대되고 있다. 지역별로는 ▲구로(0.24%) ▲강동(0.2%) ▲강북(0.2%) ▲광진(0.2%) ▲노원(0.18%) 순이었다.

임병철 수석연구원은 "수도권 아파트 시장은 금융권의 대출한도 축소와 기준금리 인상에도 불구하고 매도자 우위 시장이 지속되고 있다"며 "공급 감소에 따른 수급 불균형과 전세난, 대선 이슈 등으로 수요초과 현상이 이어진 결과"라고 분석했다.

그는 "이달 가계부채 관리방안 발표가 예고된 상황이지만 가을 이사철 수요 유입으로 현재의 상승기조가 쉽게 전환되기는 어려운 상황"이라며 "오히려 전세시장 불안으로 실수요가 매매로 선회할 경우 상승폭이 더 확대될 가능성을 배제할 수 없다"고 전망했다. 전세시장의 경우 "매물부족 현상이 지속되는 가운데 10월 가을 이사철을 맞아 수급 불안이 더 가중될 것"이라고 봤다.

