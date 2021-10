주유소 휘발유 가격 2주 연속 ↑…전국 평균 1644.5원

[아시아경제 황윤주 기자] 주유소 휘발유 판매 가격이 2주 연속 상승세를 보였다.

2일 한국석유공사 유가정보서비스 오피넷에 따르면 9월 다섯째주 전국 주유소 휘발유 판매가격은 전주 대비 1.9원 오른 ℓ당 1644.5원을 기록했다.

지역별로 보면 최고가인 서울의 휘발유 가격은 4.7원 상승한 ℓ당 1728.7원을 기록했다. 최저가 지역인 대구의 휘발유 가격은 1.1원 상승한 ℓ당 1618.3원이었다.

상표별로 보면 알뜰주유소의 휘발유 평균가격은 ℓ당 1619.5원으로 가장 낮았으며 GS칼텍스 주유소의 휘발유 가격은 ℓ당 1651.6원으로 가장 비쌌다.

경유 평균 판매 가격도 지난주보다 2.3원 상승한 ℓ당 1439.2원이었다.

국제유가도 상승했다. 국내 정유사가 주로 수입하는 두바이유는 전주 대비 2.9원 오른 배럴당 76.3달러였다. 국제 휘발유 가격은 3.2원 오른 배럴당 86.3달러를 기록했다.

한국석유공사는 "이번주 국제유가는 석유 수요 펜데믹 이전 수준 회복 전망, 골드만삭스의 연말 원유 90달러 전망 분석, 겨울철 수요 대비 석유 수입량 증가 예상 등의 영향으로 상승세를 기록 중"이라고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr