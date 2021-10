미니스톱, 한 달간 멤버십 회원 대상 ‘전 상품 10% 할인’

[아시아경제 임춘한 기자] 미니스톱은 10월 한 달 간 멤버십 회원을 대상으로 전 상품 10% 할인 혜택을 제공한다고 1일 밝혔다.

이번 행사는 1일 1회, 최대 1만원까지 할인이 적용된다. 대상 품목은 주류, 담배, 안전상비의약품, 서비스를 제외한 모든 상품이다. ‘1+1’, ‘2+1’ 등의 덤 증정 행사와 중복 적용이 가능하다. 만약 국민지원금을 지급받은 카드가 미니스톱 멤버십에 등록되어 있으면 국민지원금으로도 10% 할인 혜택을 받을 수 있다.

미니스톱 멤버십 가입 고객은 상품 구매 시 카운터에서 카카오페이 결제 바코드로 결제하면 된다. 멤버십 미가입 고객은 카카오톡 내 카카오페이 멤버십이나 미니스톱 매장 내 붙어있는 QR코드 이미지를 통해 손쉽게 멤버십에 가입할 수 있다.

미니스톱 관계자는 “코로나19 장기화로 지친 고객들에게 더 많은 도움이 될 수 있도록 해당 할인 행사를 기획했다”며 “상생 국민지원금에 더하여 전 상품 10% 할인 혜택으로 합리적인 소비를 할 수 있기를 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr