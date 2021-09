bhc치킨 ‘뿌링핫도그’, 출시 2년만 200만개 돌파

[아시아경제 문혜원 기자]bhc치킨은 ‘뿌링핫도그’가 출시 2년 만에 누적판매 200만개를 돌파했다고 28일 밝혔다.

뿌링핫도그는 쫄깃한 찹쌀 반죽에 100% 국내산 돼지고기로 만든 소시지를 넣고 감싸 튀겨낸 뒤 그 위에 뿌링클 시즈닝을 접목한 핫도그다. 특히 겉은 바삭하면서도 속은 쫀득해 출시 후 1년 만에 100만개 이상이 판매되는 등 소비자에게 꾸준히 사랑받고 있는 대표 사이드 메뉴 가운데 하나다.

bhc치킨은 뿌링클의 상승세를 이어가고자 2019년 ‘뿌링 치즈볼’, ‘뿌링 감자’, ‘뿌링 소떡’, ‘뿌링핫도그’ 등 뿌링클 시즈닝을 활용한 사이드 메뉴를 연이어 출시했다. 당시 트렌드와 bhc치킨만의 차별화된 맛을 동시에 살린 것이 특징으로 고객 선택의 폭을 확대하면서 가맹점 매출 증진에 긍정적 영향을 미쳤다는 게 bhc치킨의 설명이다.

뿌링 치즈볼은 인기 메뉴였던 ‘달콤바삭 치즈볼’의 업그레이드 버전이며 뿌링 감자는 양념 감자에 뿌링클 시즈닝을 입힌 메뉴다. 뿌링 소떡은 소떡소떡(소세지+떡)에 달콤한 강정 소스를 바르고 뿌링클 시즈닝으로 마무리해 단짠 매력이 강점이다.

