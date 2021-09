최영호 거창 부군수, 문화재청 방문 … 수승대 명칭 유지 공동건의문 전달

주민의견서와 기관·단체 공동건의문으로 수승대 명칭 유지 강조



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 27일 최영호 부군수와 김종두 군의회 의장이 대전 정부청사 문화재청을 방문해 김현모 문화재청장을 면담하고 거창수승대 지정 명칭 현행 유지를 요청했다.

이날 군은 문화재청의 수승대 명칭 변경 예고와 관련해 지난 24일 거창군 기관?단체 간담회를 통해 대표들이 채택한 거창수승대 명칭 유지 공동건의문과 주민 의견서, 언론보도 내용 등 변경 예고에 대한 거창군과 거창군민의 입장을 문화재청장에게 직접 전달했다.

최영호 부군수는 “수승대는 유래에 의미를 포함한 내용이 명확하게 기록돼있고, 수많은 세월을 겪으면서 안착한 고유의 이름으로서, 현재는 문화재 명칭뿐만 아니라 거창을 대표하는 상징어로서 다양한 곳에서 사용되고 있어 군민들의 삶 속에 깊이 스며들어 있다”고 설명했다.

또한 김종두 거창군의회 의장은 “과거 역사의 청산, 주민들의 갈등 등의 사유가 있다면 명칭 변경을 검토할 수도 있으나, 현재 주민 대부분은 명칭을 변경해야 할 사유가 없다는 의견이 많다”며 현행 유지를 요청했다.

거창군은 문화재청이 군과 주민의 사전 의견수렴 없이 진행된 것에 대한 반대 관점으로 보도자료 배포와 주민 의견 수렴, 관내 기관단체 간담회를 개최해 거창 수승대 지정 명칭 현행 유지 공동건의문을 채택했다.

