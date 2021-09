BAT로스만스, '글로 프로 슬림' 세계 최초 국내 출시

[아시아경제 이승진 기자] BAT로스만스가 27일 온라인으로 진행된 ‘글로 프로 슬림 출시 미디어 간담회’를 통해 세계 최초로 궐련형 전자담배 신제품 '글로 프로 슬림'을 한국 시장에 공식 출시했다.

이달부터 본격적인 사업 운영에 돌입한 BAT로스만스가 처음으로 선보이는 글로 프로 슬림은 지난해 초 출시된 글로 프로에 이은 BAT의 최신 궐련형 전자담배 기기다.

김은지 BAT로스만스 대표이사는 간담회에서 “시장 트렌드의 화두로 떠오른 궐련형 전자담배 분야에서 제품 혁신과 포트폴리오 확장을 통해 시장 전환을 주도하고 재도약할 것”이라며 “글로 프로 슬림을 전 세계 최초로 한국 소비자들에게 선보이는 것을 시작으로 ‘더 좋은 내일’에 부합하는 다양한 ‘위해 저감 제품’ 출시와 ESG(환경·사회·지배구조) 투자를 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다.

글로 프로 슬림은 얇은 외관을 바탕으로 대폭 개선된 디자인과 편의성이 특징이다. 특히 무게 74g의 경량화와 손에 쉽게 쥐어지는 '라운드 엣지'로 휴대 및 사용 편의성에 초점을 맞췄다. 기기 충전상태 및 사용 모드를 직관적으로 확인할 수 있는 컬러 LED 표시등을 탑재했다. 기기는 검정색, 남색, 노란색, 흰색 4가지 색상으로 구성됐다.

글로 프로 슬림은 네오스틱을 360도로 감싸는 '서라운드 히팅' 기술로 최대 280도까지 스틱을 태우지 않고 균일하게 가열한다. 또한, 글로 프로의 '듀얼 모드' 기능이 탑재돼 고온고속 가열도 가능하다.

BAT로스만스는 글로 프로 슬림 출시에 맞춰 국내 최초로 궐련형 전자담배 스틱에 두 개의 캡슐을 적용한 신제품 ‘네오 아이스 트로픽 더블 캡슐’을 출시한다. ‘네오 아이스 트로픽 더블 캡슐’은 멘솔 캡슐과 달콤한 맛의 캡슐을 터뜨릴 수 있다. 새로운 글로 전용 스틱 출시로 총 9가지의 네오 제품을 기호에 따라 선택할 수 있게 된다.

