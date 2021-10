한샘 '생활가전' 인기에 사업 확대

[아시아경제 김종화 기자] 데일리오븐토스터, 데일리전기포트, 데일리 멀티쿠커, 신발살균기, 칫솔살균기 등 생활·주방가전 제품들을 생산한 기업은 어디일까? 유명 가전기업이나 중소기업이 아닌 가구업계 1위 기업 '한샘'이다.

11일 한샘에 따르면 한샘은 한샘디자인파크, 한샘인테리어 등 오프라인 매장과 한샘몰 등 온라인에서 다양한 생활용품을 선보인데 이어, 최근에는 생활가전 제품까지 아이템을 확대·판매하고 있다.

한샘은 2015년부터 위생가전과 주방가전 등 생활가전 제품 판매를 시작했다. 자체 생산하지 않고 주문자 상표부착 방식(OEM)으로 제품을 생산·판매한다. 최근 코로나19로 소비자들의 위생에 대한 관심이 높아지고 매출도 쑥쑥 오르면서 생활가전 사업분야를 지속 확장해 나가고 있다.

한샘의 위생가전은 '한샘톡톡(toktok)'이라는 브랜드로 판매된다. 브랜드명 '톡톡'은 생활 속 세균들을 톡톡 터트려준다는 의미다. 칼도마 살균블럭, 신발살균기, 칫솔살균기, 1살균박스 등이 잘 나가는 제품이다.

한샘의 2020년 위생가전 판매량은 전년동기 대비 약 80% 증가했다. 지난 8월말 기준 매출은 전년동기 대비 20% 정도 늘었다. 특히 지난 7월 출시한 '칼도마 살균블럭3.0'은 출시 1개월만에 1차 물량이 모두 판매될 정도로 인기다.

한샘 위생가전의 상승세는 한국소비자연맹의 평가가 더해지면서 가속이 붙었다. 한국소비자연맹은 지난 4월19일 시중에 판매 중인 칫솔살균기 15개 제품에 대한 살균력과 안전성 표시사항 등에 대한 시험 및 평과 결과, 한샘의 '4.0 LED 충전식 헤드형'을 비롯해 오투케어의 'BS-4000', 프리쉐의 'PA-TS700'가 황색포도상구균·대장균·녹농균·뮤탄스균 등 주요 4개균을 99.9% 살균했다고 발표했다.

이에 힘입어 한샘은 이달에 '열풍식기 살균기', '수저살균기'와 자녀방 인기가구 샘키즈 수납장에 설치해 사용 가능한 '샘키즈 살균키트'도 추가 출시하는 등 위생가전 아이템 생산을 확대하고 있다.

주방가전인 데일리오븐토스터, 데일리전기포트, 데일리 멀티쿠커, 여행용 접이식 멀티팟 등도 인기다. 지난 8월 한샘의 주방가전 매출은 전년동기 대비 약 30% 증가했다.

한샘 관계자는 "한샘이 주력 사업으로 삼고 있는 리모델링이나 가구는 구매주기가 길고 목적구매 성격이 강한 반면, 생활용품이나 위생가전은 구매주기가 상대적으로 짧고 다양한 상품 운영이 가능하다"면서 "해당 아이템들은 주거환경과 관련된 부문으로 한샘의 사업 영역을 확장하면서 고객에게 다양한 상품을 제안할 수 있어 집객 활성화 등에 도움이 된다"고 설명했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr