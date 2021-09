추석 연휴 이후 고양서 코로나19 '신규 확진 급증'

일산서구 소재 A헬스장 관련 21명 확진

[아시아경제 라영철 기자] 국내 코로나19 신규 확진자가 추석 연휴 이후 폭증하는 가운데 경기 고양시에서도 신규 확진자가 급증하고 있다.

25일 고양시 보건 당국에 따르면, 24일 저녁 23명, 이날 오후 4시 기준 53명 등 하루 만에 총 76명이 코로나19 확진 판정받았다.

감염 원인은 타 지역 확진자 접촉 13명, 가족 간 감염 21명, 지인 접촉 14명, 해외 입국 1명, 그 외 27명은 조사 중이다.

거주지별로는 덕양구 23명, 일산동구 26명, 일산서구 23명, 타 지역 4명이다.

이날 오후 4시 기준 고양시에서 코로나19 확진 판정을 받은 감염자는 총 6437명이고, 고양시민 확진자는 총 6259명(국내 감염 6126명, 해외 감염 133명)이다.

한편, 전날(24일)에는 총 58명이 확진됐으며 대부분 가족 간 감염과 지인 접촉에 의한 것으로 감염 경로를 조사하고 있다.

특히 지난 22일 일산서구 소재 A헬스장에서 스피닝 룸 이용자 1명이 확진됐고, 이후 선별검사에서 23일 7명, 24일 13명 등 현재 21명이 확진됐다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr