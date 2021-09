BTS "유엔서 공연 믿기지 않아…코로나19 상황 나아져 공연하고파"

[아시아경제 이기민 기자] 유엔 총회에 참석한 방탄소년단(BTS)이 "(유엔에서) 스피치와 퍼포먼스를 했다는 게 믿기지 않는다"고 소감을 밝혔다.

BTS 멤버 정국은 24일(현지시간) 방영된 ABC뉴스와의 인터뷰에서 "특사 임명장을 받고 대통령과 함께 뉴욕에서 뉴스를 하고 있다는 게 약간 시간이 멈췄다는 느낌을 받았다"며 이같이 말했다.

'미래세대와 문화를 위한 대통령 특별사절'로 임명된 BTS는 지난 20일 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 유엔 지속가능발전목표(SDG) 모멘트 행사에 참석해 연설하고, 유엔을 무대로 사전 녹화한 '퍼미션 투 댄스' 공연 영상을 공개했다.

유엔 행사에 참석하려고 뉴욕에 머무르던 중 문재인 대통령과 공동 인터뷰를 한 BTS는 "희망과 진전이 있는 상황으로 받아 들여져 너무 뜻깊고 행복한 시간이었다"고 말했다.

문 대통령도 "유엔 사무총장이나 제가 수백 번 이야기하는 것보다 훨씬 효과적"이라며 BTS에게 찬사를 보냈다.

BTS는 이번 인터뷰에서도 유엔 연설에서 강조한 대로 기후변화 대응, 코로나19 종식을 위한 백신의 중요성 등을 언급했다.

BTS 멤버 RM은 작은 차이가 결과적으로 큰 차이를 만들어낼 수 있다며 재활용 쓰레기 분리, 1회용품 구분, 텀블러 사용 등을 권장했다.

제이홉은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공연이 가장하고 싶었다면서 "공연에 대한 마음이 큰 만큼 하루 빨리 상황이 좋아져서, 많은 분들이 백신 접종을 해서 공연을 할 수 있는 환경이 마련됐으면 좋겠다"고 말했다.

