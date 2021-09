에어부산 구주주 청약률 105% 달성…유상증자 성공

[아시아경제 이동우 기자] 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 3,365 전일대비 65 등락률 +1.97% 거래량 26,502,219 전일가 3,300 2021.09.24 15:17 장중(20분지연) 관련기사 중국 시장 진출! “아직도 게임 업계 저평가”…상승 준비 끝났다![이번 주 유상증자] 9월 셋째 주 공모 일정에어부산, 국내선 전 노선 특가 판매…운임 1만4900원부터 close 은 지난 17일과 23일 양일간 구주주를 대상으로 청약 공모를 진행한 결과 105.4%의 청약률을 기록해 별도의 일반공모 절차 없이 조기 종료한다고 24일 밝혔다.

청약 결과 1억1793만 주가 청약 돼 발행 예정 주식 수 1억1185만 주를 초과했다. 주당 발행가액은 2030원으로 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 3,365 전일대비 65 등락률 +1.97% 거래량 26,502,219 전일가 3,300 2021.09.24 15:17 장중(20분지연) 관련기사 중국 시장 진출! “아직도 게임 업계 저평가”…상승 준비 끝났다![이번 주 유상증자] 9월 셋째 주 공모 일정에어부산, 국내선 전 노선 특가 판매…운임 1만4900원부터 close 은 이번 유상증자를 통해 약 2271억 원을 조달하게 됐다.

에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 3,365 전일대비 65 등락률 +1.97% 거래량 26,502,219 전일가 3,300 2021.09.24 15:17 장중(20분지연) 관련기사 중국 시장 진출! “아직도 게임 업계 저평가”…상승 준비 끝났다![이번 주 유상증자] 9월 셋째 주 공모 일정에어부산, 국내선 전 노선 특가 판매…운임 1만4900원부터 close 은 이번 유상증자 흥행을 최대주주인 아시아나항공과 부산시의 참여와 지역에서의 호응이 주효한 것으로 분석했다. 또 '위드 코로나'에 따른 항공여행 시장 회복에 대한 기대감이 반영된 것으로 분석된다.

안병석 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 3,365 전일대비 65 등락률 +1.97% 거래량 26,502,219 전일가 3,300 2021.09.24 15:17 장중(20분지연) 관련기사 중국 시장 진출! “아직도 게임 업계 저평가”…상승 준비 끝났다![이번 주 유상증자] 9월 셋째 주 공모 일정에어부산, 국내선 전 노선 특가 판매…운임 1만4900원부터 close 대표는 " 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 3,365 전일대비 65 등락률 +1.97% 거래량 26,502,219 전일가 3,300 2021.09.24 15:17 장중(20분지연) 관련기사 중국 시장 진출! “아직도 게임 업계 저평가”…상승 준비 끝났다![이번 주 유상증자] 9월 셋째 주 공모 일정에어부산, 국내선 전 노선 특가 판매…운임 1만4900원부터 close 을 믿고 이번 유상증자에 참여해 주신 모든 주주 여러분과 응원해주신 지역민들께 감사드린다"며 "이번 자본 확충을 통해 현재의 위기를 극복하고, 빠른 회복을 이뤄내겠다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr